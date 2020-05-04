الاعلام الامني: مقتل القائد العسكري لما يسمى قاطع غرب الانبار في داعش الاهابي

2020/05/04 | 22:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، مقتل القائد العسكري في داعش الارهابي لمايسمى قاطع غرب الانبار خلال عملية اسود الصحراء.وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “ القوات الأمنية المنفذة لعملية اسود الصحراء، والتي انطلقت صباح اليوم بإشراف قيادة العمليات المشتركة، لتفتيش مناطق غربي الانبار، تمكنت ومن خلال قوة من لواء حشد حديثة […]

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