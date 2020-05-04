وثيقة عن كورونا تثير الرعب في أميركا والبيت الأبيض يرد

2020/05/04 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية، اليوم الاثنين، عن وثيقة داخلية تتضمن أن الإدارة الأميركية تتوقع ارتفاعا مطردا في عدد الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتصل إلى حوالي 3 آلاف حالة وفاة يوميا في حزيران.ووفقا للوثيقة فأن عدد الوفيات في الولايات المتحدة سيصل إلى ثلاثة آلاف حالة يوميا، بحلول الأول من حزيران، وهو ضعف عدد الوفيات الحالي البالغ 1750 تقريبا".وقالت الصحيفة "جاء الرقم المتوقع من قبل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، مستندة إلى رسم بياني من قبل وكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، التي توقعت حوالي 200 ألف حالة جديدة كل يوم بحلول نهاية الشهر، ارتفاعا من حوالي 25 ألف حالة الآن".واضافت "تؤكد الأرقام على حقيقة واقعية، وهي في حين أن الولايات المتحدة كانت متعثرة خلال الأسابيع السبعة الماضية، لم يتغير الكثير، وإعادة فتح الاقتصاد ستجعل الأمور أسوأ".وأشارت الى ان "التوقعات تؤكد مخاوف خبراء الصحة العامة مستمدة من أن إعادة فتح الاقتصاد سيعيد البلاد إلى مكانها الذي كانت عليه في منتصف آذار، عندما كانت الحالات ترتفع بسرعة كبيرة في بعض أجزاء من البلاد، لدرجة أن المرضى كانوا يموتون في أروقة المستشفيات، مع زيادة عبء نظام الرعاية الصحية".وقال مفوض ترامب السابق للأغذية والأدوية، سكوت غوتليب، يوم أمس الأحد على محطة "سي بي إس"، انه "بينما لم يفشل تخفيف العزل، أعتقد أنه من الإنصاف أن نقول أنه لم يفلح كما توقعنا".وبين "كنا نتوقع أن نشهد انخفاضات أكثر أهمية في الحالات الجديدة والوفيات في جميع أنحاء البلاد في هذه المرحلة.ونحن لا نرى ذلك".

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