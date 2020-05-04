الاتحاد الأوروبي يتخطى ذروة انتشار كورونا إلا في دولة واحدة

2020/05/04 | 22:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت رئيسة المركز الأوروبي لوقاية الأمراض، أندريا أمون، اليوم الاثنين، أن موجة انتشار فيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي بدأت بالانخفاض.وقالت أمون مخاطبة البرلمان الأوروبي "يبدو أنه منذ يوم السبت، تخطت أوروبا موجة الانتشار الأولية، وهناك انخفاض في أغلبية دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية.لكن لا تزال هناك دولة واحدة فقط يزداد فيها عدد الحالات، وأربع دول لم يتغير فيها الوضع كثيراً".وأضافت أن "بلغاريا هي الدولة التي واصل فيها مؤشر الإصابات الزيادة خلال آخر 14 يوما، أما الدول التي لم تشهد تغييرا كبيرا هي بولندا، ورومانيا، والسويد، وبريطانيا".وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية لمواجهته، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، وحظر التجمعات، وإلغاء للأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.كما تسبب الفيروس هذا العام في إلغاء كافة الأحداث العالمية التي تتطلب اجتماعات أو حضور جمهور، أبرزها أحداث رياضية مثل أولمبياد طوكيو، وبطولة ويمبلدون للتنس، ودوري أبطال أوروبا 2020.وتجرى حاليا العديد من التجارب السريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان لمحاولة إنتاج لقاح للفيروس، إلا أنه لا موعد متوقع إلى الآن لإنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس.ِ

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