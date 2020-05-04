وزير الدفاع الامريكي: ننتظر لنرى شكل الحكومة العراقية المقبلة وشكل وجودنا في العراق خلال الأشهر المقبلة

2020/05/04 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

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قال وزير الدفاع الامريكي مارك اسبر، الاثنين، إن امريكا تنتظر لترى شكل الحكومة العراقية المق...





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