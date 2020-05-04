الاعلام الامني تعلن مقتل 5 دواعش بانفجار مبنى مفخخ غربي حديثة

2020/05/04 | 22:16 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغدادأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، عن مقتل القائد العسكري لقاطع غرب الانبار الملقب "ابو قسوره"وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن"القوات الأمنية المنفذة لعملية اسود الصحراء، والتي انطلقت صباح اليوم بإشراف قيادة العمليات المشتركة، لتفتيش مناطق غربي الانبار، تتمكن ومن خلال قوة من لواء حشد حديثة ضمن قيادة عمليات الجزيرة من مطاردة عجلة تحمل خمسة عناصر إرهابية حاولوا التخفي داخل إحدى الابنية المتروكة، حيث انفجر عليهم هذا المكان والذي اتضح انه مفخخ في منطقة المدهم جنوب غربي حديثه، مما ادى الى قتلهم جميعا".واضافت انه "من بينهم الارهابي الملقب ابو قسوره وهو القائد العسكري لقاطع غرب الانبار وتبين ان عجلتهم كانت تحتوي على ٨٠ عبوة ناسفة، وقد تم التعامل معها حسب الضوابط".

بغداد اليوم- بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على 37374 مخالفاً، مخالفاً لحظر التجوال.

وذكرت القيادة في بيان ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم 17 آذار ولغاية اليوم 4 آيار ، وخلال عملية تطبيق حظر التجول ا

بغداد اليوم- بغداد

سلسلة هجمات خلفت العديد من القتلى والجرحى، في مناطق محافظات صلاح الدين وديالى وكربلاء وبابل وكركوك، اعقبها انطلاق عملية امنية لتعقب خلايا تنظيم داعش التي بدأت من جديد باستهداف المنشآت الحيوية والنقاط الامنية في عدد مناطق البلاد، م

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن قائد عمليات الانبار في الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، انطلاق عملية عسكرية بمشاركة مختلف صنوف القوات الامنية من منطقة الكيلو 160 باتجاه النخيب، في محافظة الانبار.

وقال قائد عمليات الانبار للحشد، قاسم مصلح، في بيان تل

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