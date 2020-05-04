عملية “أسود الصحراء”ضد داعش تعلن حصيلة اليوم الاول غربي الانبار

2020/05/04 | 22:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الاثنين، عن اطلاق عملية “أسود الصحراء”، لتفتيش مناطق غربي محافظة الانبار.وقال بيان، أطلعت عليه “يس عراق”، ان “القوات الأمنية المنفذة لعملية اسود الصحراء، انطلقت صباح اليوم بإشراف قيادة العمليات المشتركة، لتفتيش مناطق غربي الانبار، تمكنت ومن خلال قوة من لواء حشد حديثة ضمن قيادة عمليات الجزيرة […]

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