مقتل خمسة دواعش في انفجار مبنى مفخخ غربي حديثة

2020/05/04 | 22:20 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، عن قتل خمسة ارهابيين بينهم “ابو قسوره” بانفجار بناية مفخخة في الانبار.وقالت الخلية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “القوات الأمنية المنفذة لعملية اسود الصحراء، والتي انطلقت صباح اليوم بإشراف قيادة العمليات المشتركة، لتفتيش مناطق غربي الانبار، تمكنت ومن خلال قوة من لواء حشد حديثة ضمن قيادة عمليات […]

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