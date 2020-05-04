أكبر دولة تستورد الذهب في العالم تخسر 99.9% من الواردات!

2020/05/04 | 22:24 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، ان واردات الهند من الذهب تهاوت بنسبة 99.9%، مع حظر السفر جواً وإغلاق متاجر الحلي وسط إجراءات العزل العام لمنع انتشار وباء كورونا.واضافت التقارير التي رصدتها “يس عراق”، ان “واردات الهند من الذهب انخفضت بنسبة هائلة تقدر بـ 99.9% على أساس سنوي في نيسان/ أبريل، مسجلة […]

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