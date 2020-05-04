2020/05/04 | 22:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور تعلن الاستثناءات من قرار الزوجي والفردي للعجلات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/04 | 22:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

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