2020/05/04 | 23:02 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن هذا اليوم، الاثنين، قد حمل تطورات كثيرة في طياته، عن تلك التي تتعلّق بوباء #كورونا في #العراق، من تصريحات لوزير الصحة، إلى قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة، إلى #إقليم_كردستان.فيما يخص وزير الصحة…

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحّة العراقي يرد على إحالته للادعاء العام وقرارات جديدة تخص “كورونا”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحّة العراقي يرد على إحالته للادعاء العام وقرارات جديدة تخص “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).