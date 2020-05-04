مقتل جنديين عراقيين برصاص قناص في كركوك

2020/05/04 | 23:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمقتل جنديين اثنين مساء الاثنين برصاص قناص في محافظة كركوك.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن "جنديين اثنين قتلا برصاص قناص، على حاجز أمني في قرية بير مهيدى التابعة لناحية سكران في قضاء الحويجة".

وزادت وتيرة الهجمات التي يشنها مسلحو داعش على نحو واسع منذ بداية شهر رمضان، والتي تستهدف على نحو خاص مقاتلي الحشد الشعبي، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى.

وكانت أشد الهجمات عنفاً قد وقعت السبت في محافظة صلاح الدين، حيث شن التنظيم هجمات منسقة على قوات الحشد ما أوقع 11 قتيلاً.

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