المرور تحدد الفئات المستثناة من نظام الفردي والزوجي

2020/05/04 | 23:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت مديرية المرور العامة، الفئات المستثناة من قرار تطبيق نظام الفردي والزوجي للعجلات.

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