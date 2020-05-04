2020/05/04 | 23:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحلبوسي: نؤمن بالكاظمي لانه من الميدان ومحمد علاوي جاء من الخارج) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحلبوسي: نؤمن بالكاظمي لانه من الميدان ومحمد علاوي جاء من الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).