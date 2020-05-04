خبير ينصح باقتطاع رواتب فئة محددة لمعالجة العجز المالي

2020/05/04 | 23:24 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عد خبير اقتصادي، يوم الاثنين، أن مشكلة العراق الاقتصادية جاءت بسبب اعتماده على النفط بنسبة (95%) وتعرضه لازمات بسبب تذبدب الأسعار، وفيما شدد على ضرورة تشكيل خلية ازمة اقتصادية طويلة الامد لمواجهة الازمات والعجز المالي المحتمل بين الحين والأخر، اكد وجود حلول وقتية للازمة بضغط نفقات المسؤولين وتفعيل القطاع الخاص.

وقال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان في حديث لشفق نيوز ان "مشكلة الاقتصاد العراقي انه ريعي ويعتمد على النفط بنسبة (95%) وهو ما يعرضه لازمات وعجز مالي في حال تذبذب اسواق النفط العالمية المرتبطة بالأزمات المختلفة".

وأوضح أن "علاج الازمات المالية في البلاد هو التحول من الاقتصاد الريعي الى الاقتصاد الانتاجي عبر تشكيل خلية ازمة اقتصادية متخصصة ولأمد طويل".

وأضاف انطوان الى "حلول وقتية لتجاوز الازمة المالية الحالية في البلاد تتلخص بضغط النفقات وتقليلها فيما يخص رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة وخلق فرص عمل في قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة لانعاش القطاع الخاص وتوفير موارد مالية اضافية ساندة للموارد الريعية من النفط والحد من الاستهلاك".





وتسببت انتكاسة اسعار النفط وتهاويها في الاسواق العالمية نتيجة لازمة كورونا بازمة وعجز مالي في العراق وصعوبة تأمين رواتب موظفي الدولة وسط توقعات وتوجهات لخفض رواتب الموظفين بنسب محدود او اعتماد الادخار الاجباري.

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