2020/05/04 | 23:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الداخلية ياسين الياسري أن الاعتداء على رجل المرور خلال أداء واجبه هو اعتداء على الدولة وتجاوز على القانون وهو أمر لا يمكن أن السكوت عنه.

وشدد الياسري خلال زيارته لمقر مديرية المرور العامة بمناسبة اسبوع المرور على التعامل بكل شفافية مع المواطنين أثناء مراجعة الدوائر المعنية، موجهاً بإحداث طفرة نوعية في عمل المرور من خلال إعداد تطبيق الكتروني على الهاتف المحمول يتمكن المواطن عن طريقه بتقديم طلب لإنجاز المعاملة التي يرغب بها بسرعة ويسر وسهولة.

وأعرب الياسري عن اعتزازه وتقديره للجهود التي يبذلها رجل المرور ودوره في تيسير حركة المركبات ووقوفه لأوقات طويلة في الشارع في مختلف الظروف والاوقات، مشيراً إلى الدور الأساس الذي يؤديه رجل المرور في تطبيق القانون وانسيابية حركة المركبات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الياسري: الاعتداء على رجل المرور اعتداء على الدولة ولا يمكن السكوت عنه) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الياسري: الاعتداء على رجل المرور اعتداء على الدولة ولا يمكن السكوت عنه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).