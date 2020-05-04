مقتل داعشي وإصابة اخر جنوبي كركوك

2020/05/04 | 23:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، بقتل داعشي وجرح اخرين من خلال كمين محكم في منطقة غيدة شمال قضاء داقوق جنوب كركوك.وذكر بيان للحشد، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “قوة من اللواء 16 بالحشد نجحت بقتل داعشي وجرح اخرين من خلال كمين محكم في منطقة غيدة شمال قضاء داقوق جنوب كركوك”.

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