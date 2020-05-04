وزير المالية ومحافظ البنك المركزي يتدارسان اليات تحسين الوضع المالي بالبلد

2020/05/04 | 23:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير المالية فؤاد حسين مع محافظ البنك المركزي علي العلاق ومدراء المصارف اليات تحسين الوضع الاقتصادي والمالي من اجل تأمين احتياجات البلد

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