2020/05/04 | 23:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد جندي واصابة 4 اخرين بهجوم لداعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد جندي واصابة 4 اخرين بهجوم لداعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).