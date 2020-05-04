مقاتلات تركية تقصف قرى حدودية بإقليم كوردستان

2020/05/04 | 23:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد شهود عيان بقصف مقاتلات جوية تركية يوم الاثنين قرى حدودية في إقليم كوردستان، دون وقوع خسائر بشرية.

وقال الشهود لشفق نيوز، إن "مقاتلات جوية تركية قصفت قريتي بيركم وسنين في منطقة برادوست شمالي محافظة أربيل".

وأضاف الشهود أن القصف لم يخلف خسائر بشرية إلا أنه أثار الهلع بين سكان القريتين.

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