البرلمان يحدد الاربعاء المقبل موعدا للتصويت على الحكومة

2020/05/04 | 23:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، تحديد الاربعاء المقبل، موعدا لجلسة التصويت على الحكومة.وقالت الدائرة في بيان تلقت “العهد نيوز” اليوم الاثنين، انه ” قررت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الاربعاء الموافق ٦/ ٥ /٢٠٢٠ الساعة التاسعة مساء”.

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