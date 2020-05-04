2020/05/04 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بيان رسمي

قررت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الاربعاء الموافق ٦/ ٥ /٢٠٢٠ الساعة التاسعة مساء

مع التقدير

مدير عام الدائرة البرلمانية

بغداد اليوم

بغداد اليوم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحلبوسي: الراتب مصان بقانون ولم يطرح للبرلمان أي قانون لاستقطاعه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحلبوسي: الراتب مصان بقانون ولم يطرح للبرلمان أي قانون لاستقطاعه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).