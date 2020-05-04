البرلمان يحدد الاربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة للكاظمي

2020/05/04 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

قررت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الاربعاء الموافق ٦/ ٥ /٢٠٢٠ الساعة التاسعة مساء

مع التقديرمدير عام الدائرة البرلمانية

بغداد اليوم

بغداد اليوم

بغداد اليوم

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