الحلبوسي: الكاظمي بوابة موثوق بها للتعامل مع المجتمع الدولي

2020/05/04 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم

بيان رسمي

قررت رئاسة مجلس النواب عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الاربعاء الموافق ٦/ ٥ /٢٠٢٠ الساعة التاسعة مساء

مع التقدير

مدير عام الدائرة البرلمانية

بغداد اليوم

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