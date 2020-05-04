“داعش” يُصعّد عملياته: تفجيرٌ في الأنبار وإحباط محاولة تسلّله لكربلاء

2020/05/04 | 23:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جديد تطورات #داعش الأخيرة في #العراق، فجّر انتحاريان من التنظيم نفسيهما داخل مسجد في #الأنبار بعد محاصرتهما من #الحشد_العشائري، وفقاً لقيادة #عمليات_الجزيرة.قائد العمليات “قاسم المحمدي”، قال إن «الحشد العشائري تمكّن من محاصرة المهاجمين…

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