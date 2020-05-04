الموسوي: لهذا السبب لم تعقد جلسة البرلمان غدا

2020/05/04 | 23:54 - المصدر: السومرية نيوز

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كشف النائب جواد الموسوي، الاثنين، سبب عدم عقد جلسة للبرلمان يوم غد.

وقال الموسوي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه "نستبعد عقد جلسة لمجلس النواب يوم غد لعدم استلامنا اسماء الكابينة الوزارية بشكل رسمي لغاية الان".

واضاف "من المؤمل عقد الجلسة يوم الاربعاء بعد الفطور".

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