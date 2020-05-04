على اليسار الابتعاد عن الشعبوية - رشيد غويلب

2020/05/04 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب دفع صعود اليمين المتطرف في أوربا بمفهوم الشعبوية الى المقدمة.



لكن الامر لا ينحصر باوربا، فالشعبوية سياسة وخطابا موجودة في جميع ساحات الصراع الفكري والسياسي في العالم.



واذا كان سهلا في البلدان المتقدمة والمستقرة التمييز بين قوى اليسار واليمين، وبالتالي تحديد موقفها من الشعبوية، فان الامر يبدو صعبا في البلدان التي تعاني من الخراب الاقصادي والاجتماعي، والتي تمر بمرحلة انتقالية.



فالكثير من الفاعلين ال ......





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