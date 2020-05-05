هجوم لداعش يوقع 5 ضحايا بين القوات العراقية في ديالى

2020/05/05 | 00:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني بديالى يوم الاثنين بمقتل وإصابة 5 جنود بهجوم استهدف نقطة امنية للجيش في اطراف ناحية بهرز جنوب بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "عناصر من داعش هاجمت نقطة امنية للجيش في قرية الجعافرة جنوبي ناحية بهرز (7 كم جنوب بعقوبة) ما اسفر عن مقتل جندي واصابة 4 اخرين بينهم ضابط من الفرقة الخامس للجيش العراقي، فيما لاذ المهاجمون بالفرار دون التأكد فيما سقط قتلى او جرحى بين صفوف الدواعش".

وأضاف المصدر ان "تعزيزات امنية وصلت مكان الحادث وشنت حملة تفتيش بحثا عن المهاجمين".

يذكر ان ناحية بهرز جنوبي بعقوبة تعد من المناطق الساخنة امنيا وتشهد حوادث امنية وهجمات مستمرة منذ سنوات عدة، وكانت اكبر معاقل تنظيم القاعدة سابقا وداعش خلال الاعوام الاخيرة.

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