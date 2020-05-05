البرلمان يحدد الاربعاء موعدا لعقد جلسة التصويت على الحكومة

2020/05/05 | 00:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب، عقد جلسة التصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الحكومية مساء يوم الاربعاء المقبل.

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