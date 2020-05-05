الديمقراطي الكردستاني يعلن عبر “العهد نيوز” عن شروط مقابل التصويت لحكومة الكاظمي

2020/05/05 | 00:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد قاسم، بأن حزبه داعم لمصطفى الكاظمي بشرط تضمين حقوق الكرد في البرنامج الحكومي.وقال قاسم في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، بأن “الحزب الديمقراطي الكردستاني داعم لمصطفى الكاظمي وسيصوت على حكومته بشرط تضمين حقوق الكرد في البرنامج الحكومي منها مسألة النفط والموازنة ورواتب البيشمركة والخلافات العالقة بين أربيل وبغداد”.[…]

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