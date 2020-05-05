2020/05/05 | 00:15 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يعلن الموعد الرسمي لجلسة منح الثقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 00:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يعلن الموعد الرسمي لجلسة منح الثقة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يعلن الموعد الرسمي لجلسة منح الثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).