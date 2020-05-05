مدير اعلام هيئة الحشد العقابي: الحشد يستلهم معنوياته من القائد الشهيد المهندس وارثه يلهمنا الثبات

2020/05/05 | 00:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير إعلام الحشد الشعبي مهند العقابي، الاثنين، أن مقاتلي الحشد الشعبي يستلهمون معنوياتهم من القائد الشهيد أبو مهدي المهندس في مواجهة الإرهاب، مشيرا إلى أن “داعش” خسر جميع أوراقه في هجوم مكيشيفة الأخير دون ان يحقق أي نجاح.وقال العقابي خلال استضافته في برنامج “تحت خطين” الذي تبثه قناة العراقية وتابعته وكالة صدى ،

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