وسائل إعلام سورية تعلن التصدي لهجوم صاروخي فوق حلب

2020/05/05 | 00:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت أسباب انقلاب نظام بشار الأسد على عراب الاقتصاد السوري رامي مخلوف ابن خال الرئيس تتكشف حيث تقود المؤشرات إلى اتجاه واحد وهو وقوف النظام الروسي خلف ما يجري.منذ عام 2019 بدأ النظام السوري بالحجز على أموال مخلوف وشركاته في إجراء أثار الدهشة في حينها، خاصة بعدما كان رامي هو رجل الأعمال الأول في البلاد، ولا تبرم أي صفقة أو مشروع كبير إلا وكان شريكا فيه غصبا كان أم برضا الأطراف الأخرى، وفق ما قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبدالرحمن لموقع قناة "الحرة".

ولكن بسبب تكاليف الحرب والتدخلات العسكرية من قبل النظام الروسي، بدأت عيون موسكو تتجه نحو رؤوس الأموال في هذا البلد الذي يعاني سكانه من الفقر والإهمال والتشريد.

ووجدت موسكو ضالتها فيما يسيطر عليه مخلوف وعائلته من ثروات البلاد، حيث تتحكم هذه العائلة في أكثر من 60 في المئة من الاقتصاد السوري.

وبدأت السلطات بالحجز على أموال وشركات مخلوف، وكانت البداية بشركة "آبار بتروليوم سيرفيسز"، وفرضت عليه غرامات تقدر بأكثر من 10 مليارات ليرة سورية.

وكشف عبدالرحمن أن السلطات أوعزت في سبتمبر الماضي بالتحرك لإضعاف القوة العسكرية التي كانت تتبع لمخلوف، حيث قامت بتفكيك الجناح العسكري لجمعية البستان التابعة له، والتي كان يتبع لها مسلحون يقدر عددهم بنحو 22 ألف عنصر.

فيديو رامي مخلوف..



رسالة للطائفة وأخرى للأسد

اعتبر المحلل والكاتب السوري أيمن عبد النور أن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف الذي ظهر في مقطع فيديو مؤخرا أراد توصيل رسالة ضمنية، وأشار إلى المكان الذي قام فيه بتصوير هذا الفيديو

وأكد عبد الرحمن أن خروج مخلوف عن صمته وبثه الفيديوهات المصورة، ليس فقط خوفا من إزاحته عن الشركات المملوكة له في سوريا، إنما لأن روسيا تطمح بوضع عقوبات أو حجز على الأموال التي يملكها هو وعائلته ليطال الأمر الشركات الكبرى التي تمتلكها العائلة في روسيا أيضا.

وأشار إلى أن النظام الروسي، لا يريد فقط التحكم برؤوس الأموال في البلاد إنما يريد وضع يديه على جميع القطاعات الاستراتيجية والحيوية، والتي من أبرزها قطاع الاتصالات والذي تعد سيريتل‎ المملوكة لمخلوف هي المتحكم الأساسي به.

ولهذا قامت السلطات بحملة أمنية برفقة قوات روسية ضد مدراء وتقنيي "سيرتيل" شملت عاملين من دمشق واللاذقية وحمص، كما شملت الحملة الأمنية اعتقال موظفين في جمعية البستان التابعة لمخلوف، وذلك في إطار الضغط الروسي عليه.

ودفعت تطورات الصراع الروسي مع ابن خال الرئيس لظهور رامي في مقاطع مصورة نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي محاولا استعطاف الرأي العام وكأنه "الحمل الوديع" وتوجيه رسائل لبشار الأسد، وفق المرصد.

وعلى وقع أزمة مخلوف في سوريا تراجعت قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية في السوق السوداء، حيث وصل سعر صرف الدولار الواحد 1340 ليرة سورية، بحسب المرصد.

وفي سبتمبر من 2019 كانت أنباء قد تداولت على نطاق واسع أن روسيا كانت قد طلبت من النظام السوري دفع مبالغ 3 مليارات دولار، وعند تذرعها بعدم تمكنها تم توجيه الأنظار إلى مخلوف، وبعدما رفض ذلك بدأت إجراءات الحجز على أمواله، وفق تقرير نشره موقع "opendemocracy".

"مسرحية أنا غلبان"..



ابن خال بشار الأسد يرد على قرار حجز أمواله

وبدا مخلوف، ابن خال بشار الأسد، وأحد أغنى أغنياء سوريا، في الفيديو وهو يحاول استعطاف بشار الأسد، داعيا إياه إلى التبرع بمبلغ الغرامات المفروض على شركته "سيريا تيل" للاتصالات "للفقراء".

وقد كشف تقرير نشرته صحيفة الفاينانشال تايمز نشر في 2011 أن مخلوف يسيطر على 60 في المئة من اقتصاد البلاد، من خلال تحكمه برؤوس الأموال والشركات والمشاريع الحيوية، مع جعله اللاعب الرئيس في الاقتصاد السوري.

ومول مخلوف خلال السنوات الماضية العديد من الميليشيات الموالية له والتي ضمت مقاتلين تابعين لجمعية البستان الخيرية، وقوات النمر ولواء الدرع الوطني، وكان ينظر إليه على أنه صديق وفي لإيران.

ومنذ أواخر العام الماضي، بدأت روسيا في التنافس بشكل أكبر مع إيران في الداخل السوري، حيث تسعى لاستبعاد الميلشيات الإيرانية ونشر الشرطة العسكرية الروسية في المناطق الساحلية، واعتقال حتى القادة من النظام السوري نفسه الذي يعتقد أنهم موالون لإيران.

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