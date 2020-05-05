2020/05/05 | 00:18 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤيد اللامي :استثناء الأجهزة الأمنية والملاكات الطبية والصحفيين من نظام الفردي والزوجي جاء بعد جهد سريع بذل مع وزير الداخلية واللجنة العليا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 00:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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