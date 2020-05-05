الحلبوسي: حكومة الكاظمي يجب ان تمر وهو ابن الميدان وعلاقاته الدولية قد تسعف العراق اقتصادياً

2020/05/05 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين (4 ايار 2020)، ان حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يجب ان تمر لان وضع العراق لا يتحمل مزيداً من التعطيل وحكومة ناقصة الصلاحيات، فيما اشار ان تحالف القوى الذي يترأسه يمثل العرب السنة في البلاد.

وقال الحلبوسي خلال استضافته في برنامج (أقصر الطرق) الذي يقدمه الدكتور نبيل جاسم على قناة الشرقية نيوز، إن "العملية الدستورية حملت علينا اختيار رئيس حكومة خلال شهر وكذلك الضغوط التي تمر بها البلاد تحتم تشكيل حكومة كاملة الصلاحية، ويحب ان يكون هناك وعي من القوى السياسية لتشكيل الحكومة".

وأضاف أن "الحكومة يجب ان تكون حكومة احزاب وليس افراد، ليتحمل كل حزب مسؤولية اخفاق اي وزير فيها، وندعم حكومة قوية تتبناها القوى السياسية، ظروف البلد الان غير طبيعية حتى حضور النواب لجلسة منح الثقة لن يكون بالطريقة المعهودة، السنوات والدورات السابقة كانت القوى الشيعية تقدم مرشح وتتبناه وتقف خلفه ويذهبون للتفاهم من الجميع مع عادل عبد المهدي كان حل الوسط، والتبني الان ليس في الصيغة التي حدثت في الفترات السابقة".

وكشف عن سبب دعمه ترشيح الكاظمي لرئاسة الوزراء، موضحاً "انا اؤمن بالشخص الموحود بالميدان، السيد الكاظمي موجود بمنتصف المعاناة التي تمر بها البلاد وهو ابن الميدان، أما محمد توفيق علاوي الذي اعترضنا عليه هو خيار توافقي من الخارج وجاء من الخارج وليس رجل ميدان".

وتابع الحلبوسي "ادوات الكاظمي للنجاح اكثر وعلاقاته الدولية جيدة ومن الممكن ان تسعفنا في الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد"، مبينا أن "الفريق التفاوضي الذي جاء به محمد علاوي كان مبهم ولم تتولد لدينا ثقة بخياراته، اما الكاظمي فهو واقعي".

وكان مجلس النواب قد حدد، الاربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال مدير عام الدائرة البرلمانية في بيان، إن "رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية يوم الاربعاء الموافق 6 ايار 2020".

وأضاف، أن "الجلسة ستكون في الساعة التاسعة مساء".

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