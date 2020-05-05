2020/05/05 | 00:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الاثنين، الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الاخير "التقى، بمكتبه في القصر الحكومي اليوم الإثنين، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وجرى خلال اللقاء بحث المنهاج الوزاري الذي تسلمه مجلس النواب قبل عدة أيام، فيما ناقشا الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة".

وأعربا، وفقا للبيان، عن "تطلعهما لتشكيل حكومة قوية تلبي طموحات الشعب العراقي ومطالبه المشروعة".

بغداد اليوم - بغداد

حدد مجلس النواب، الاربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال مدير عام الدائرة البرلمانية في بيان، إن "رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكاب

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين (4 ايار 2020)، ان حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يجب ان تمر لان وضع العراق لا يتحمل مزيداً من التعطيل وحكومة ناقصة الصلاحيات، فيما اشار ان تحالف القوى الذي يترأسه يمثل العرب

بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير المالية، فؤاد حسين، اليوم الاثنين، على ضرورة الاسراع في تأطير الحلول الفورية لتدارك الوضع المالي.

وقال المكتب الاعلامي لوزير المالية في بيان، إن "فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير المالية تر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الحلبوسي والكاظمي يناقشان الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الحلبوسي والكاظمي يناقشان الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).