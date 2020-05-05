مجلس المرأة السورية يطالب بمكافحة العنف القائم على النساء

2020/05/05 | 00:25 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر #مجلس_المرأة_السورية في مدينة #القامشلي، اليوم الاثنين، بياناً طالب من خلاله #الإدارة_الذاتية بمكافحة العنف ضد النساء خلال الحظر المنزلي.ودعا #مجلس_المرأة_السورية في بيانه، إلى «تشكيل خلية أزمة لمواجهة ما أسماه بـ “وباء الظل” ، وذلك…

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