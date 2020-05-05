2020/05/05 | 00:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت رئاسة مجلس النواب، الاثنين، عن تحديد موعد عقد جلسة التصويت على حكومة مصطفى الكاظمي....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. جلسة التصويت على حكومة الكاظمي في هذا الموعد ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. جلسة التصويت على حكومة الكاظمي في هذا الموعد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).