داعش يسلك أسلوب القتال الهجين في المناورة عبر المحاور بالعراق

2020/05/05 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ شهد‭ ‬محور‭ ‬ديالى‭ ‬سامراء‭ ‬في‭ ‬عقدة‭ ‬مكيشيفة‭ ‬في‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الاثنتين‭ ‬والسبعين‭ ‬الاخيرة‭ ‬هجمات‭ ‬منسقة‭ ‬وبكثافة‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ومن‭ ‬خلال‭ ‬اليات‭ ‬مدرعة‭ ‬بدروع‭ ‬محلية‭ ‬الصنع‭ ‬فيما‭ ‬شيعت‭ ‬هيئة‭ ‬الحشد‭ ‬الشعبي‭ ‬ما‭ ‬لايقل‭ ‬عن‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬مقاتليها‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬التصدي‭ ‬للتنظيم‭ ‬الارهابي‭ ‬في‭ ‬موجاته‭ ‬العرضية‭ ‬الجديدة‭ ‬،‭ […]

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