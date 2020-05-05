نتائج الاستظلال بأكثر من راية

2020/05/05 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام من‭ ‬دون‭ ‬مزايدات‭ ‬،‭ ‬هناك‭ ‬ترهل‭ ‬أمني‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬العراق‭ .‬لقد‭ ‬اتّجه‭ ‬الجهد‭ ‬الأمني‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬لحماية‭ ‬المنطقة‭ ‬الخضراء‭ ‬ومحتوياتها‭ ‬ومقتنياتها‭ ‬السياسية‭ ‬من‭ ‬غضب‭ ‬العراقيين‭ ‬المنتفضين‭ ‬ضد‭ ‬الظلم‭ ‬والفساد‭ ‬والقتل‭ ‬،‭ ‬وتُركت‭ ‬الجبهات‭ ‬التي‭ ‬تواجه‭ ‬الحدود‭ ‬المحتملة‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تجديد‭ ‬في‭ ‬اساليب‭ ‬العمل‭ ‬التربوي‭ ‬والقيادة‭ ‬وضعف‭ ‬التنسيق‭ […]

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