استقالة وزير بتهمة الترهيب وجونسون يستعد للتخفيف مع ضوابط صارمة

2020/05/05 | 00:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭- ‬الزمان أعلنت‭ ‬رئاسة‭ ‬الحكومة‭ ‬البريطانية‭ ‬الاثنين‭ ‬استقالة‭ ‬الوزير‭ ‬كونور‭ ‬بورنز‭ ‬المعروف‭ ‬بقربه‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون،‭ ‬بعد‭ ‬اتهامه‭ ‬باستغلال‭ ‬منصبه‭ ‬كنائب‭ ‬لمحاولة‭ ‬ترهيب‭ ‬شخص‭ ‬كان‭ ‬لديه‭ ‬خلاف‭ ‬معه‭.‬ وفي‭ ‬رسالة‭ ‬كتبها‭ ‬على‭ ‬ورقة‭ ‬من‭ ‬رسائل‭ ‬البرلمان،‭ ‬حاول‭ ‬بورنز،‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬بونماوث‭ ‬ويست‭ ‬‭(‬جنوب‭ ‬بريطانيا‭)‬،‭ ‬تحصيل‭ ‬مبلغ‭ ‬مالي‭ ‬لوالده‭ ‬مهدداً‭ ‬المشتكي‭ ‬برفع‭ ‬القضية‭ […]

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