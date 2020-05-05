جسم مضاد “فعال ومجرب”.. باب أمل جديد لعلاج كورونا

2020/05/05 | 00:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بحث جديد يفتح الباب واسعا أمام تطوير علاج محتمل لوباء كورونا، اكتشف علماء جسما مضادا يمنع الفيروس المستجد من إصابة الخلايا البشرية، بالاستعانة بخبرات سابقة.وبناء على بحث سابق على فيروس “سارس”، وهو من نفس العائلة، حدد علماء من جامعة أوترخت في هولندا ومركز “إيراسموس” الطبي الهولندي وشركة “هاربور بيوميد” لصناعة الأدوية، طريقة محتملة […]

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