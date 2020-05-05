الصحة العالمي تحذر : كورونا سيبقى لوقت طويل

2020/05/05 | 00:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستمرة)..حذّرت منظمة الصحة العالمية، من أن “فيروس كورونا المستجد سيبقى لوقت طويل بين البشر”، مشددة على “ضرورة تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته”.وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم غيبريسوس في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الاثنين: “هذا الفيروس سيبقى معنا لوقت طويل، لهذا السبب يجب علينا التوحد من أجل تطوير ومشاركة الأدوات لهزيمته”.وأشاد […]

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