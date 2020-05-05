الرئيس السوري يُحذّر من “كارثة” بسبب كورونا

2020/05/05 | 00:49 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..اجتمع الرئيس السوري بشار الأسد بالمجموعة الحكومية المعنية بإجراءات مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد في البلاد، مقدما خطة اقتصادية لمؤسسة التجارة (العامة) تعمل من خلالها على التدخل كتاجر “شاطر” يستطيع التنسيق مع المنتجين ومع المستهلكين وكسر الاحتكار الذي يقوم به التجار.وقال الأسد اثناء اجتماعه، أن “البلاد مرت بظروف غير مسبوقة بسبب الإجراءات التي سببتها […]

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