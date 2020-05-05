مجلس النواب : جلسة نيابية الاربعاء المقبل للتصويت على كابينة الكاظمي

2020/05/05 | 00:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مراسل " كلكامش برس " ان رئاسة مجلس النواب حددت الساعة التاسعة من مساء يوم الاربعاء المقبل ، لعقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكابينة الحكومية .

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