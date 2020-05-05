مساعدات اميركية لدعم العراق في مكافحة كورونا

2020/05/05 | 00:49 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت السفارة الأمريكية لدى العراق، الاثنين، إن "الولايات المتحدة سلمت لغاية الآن 30 من أطقم اختبار فيروس كورونا COVID-19 إلى أربعة من مختبرات الصحة العامة العراقية في أربيل وبغداد والنجف والبصرة".وأوضحت أن "هذه الأطقم ستساعد الحكومة العراقية على اجراء اختبارات على 2724 عينة من فيروس كورونا، كما وستساعد المختبرات العامة التابعة لوزارة الصحة العراقية على توسيع جهود الاختبار والمراقبة في جميع أنحاء البلاد".وتعهدت السفارة الأمريكية بـ"الاستمرار في تقديم المساعدة لقطاع الصحة العامة العراقي للتغلب على الوباء والخروج من الأزمة كبلد أقوى وأكثر صحة".

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