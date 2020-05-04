البرلمان يحدد الأربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة التصويت على الحكومة

2020/05/05 | 00:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حدد رئاسة مجلس النواب، الاثنين، يوم الأربعاء المقبل موعدا للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن الأخير “دعا النواب للحضور إلى الجلسة المخصصة للتصويت على المنهاج الوزاري والكابينة الوزارية لحكومة المكلف مصطفى الكاظمي”.وأضاف البيان، أن “الجلسة ستعقد يوم الأربعاء الساعة […]

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