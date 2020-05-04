مصرع 6 أشخاص في تحطم طائرة تحمل مساعدات إغاثة جنوب الصومال

2020/05/05 | 00:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة قال مسؤول أمني في الصومال، اليوم الاثنين، إن طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا، تحطمت في منطقة باي بجنوب البلاد مما أدى إلى مصرع 6 أشخاص كانوا على متنها.وأضافت الوكالة أن الطائرة تابعة لشركة “أفريكان إكسبريس للطيران” وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.وأفادت بأن الطائرة […]

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