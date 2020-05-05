2020/05/05 | 00:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتماع حكومي بشأن تامين رواتب موظفي الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 00:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

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