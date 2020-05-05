2020/05/05 | 00:49 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ النجف: لن يتم تطبيق قرار الزوجي والفردي للمركبات بالمحافظة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/05 | 00:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف: لن يتم تطبيق قرار الزوجي والفردي للمركبات بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف: لن يتم تطبيق قرار الزوجي والفردي للمركبات بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).