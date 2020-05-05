مقرب من الصدر: لا نقبل ان يكون الثوار مصدر انتشار كورونا

2020/05/05 | 00:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

قال صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، إنه لا يمكن ان يكون الثوار مصدر انتشار كورونا بتجمعاتهم الكبيرة.

وذكر صالح محمد العراقي في منشور له على حسابه في الفيسبوك، "اعلموا اننا لا نقبل ان يكون الثوار مصدر انتشار الوباء بتجمعاتهم الكبيرة، فاحفظوا للشعب صحته وامنه، فقد ننهي الفساد لنموت بالوباء".

وأضاف، "الصبر جميل فسمعتكم وسلامتكم اهم من كل شيء".

بغداد اليوم - بغداد

حدد مجلس النواب، الاربعاء المقبل موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي.

وقال مدير عام الدائرة البرلمانية في بيان، إن "رئاسة مجلس النواب قررت عقد جلسة التصويت على البرنامج الوزاري والكاب

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاثنين (4 ايار 2020)، ان حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي يجب ان تمر لان وضع العراق لا يتحمل مزيداً من التعطيل وحكومة ناقصة الصلاحيات، فيما اشار ان تحالف القوى الذي يترأسه يمثل العرب

بغداد اليوم - بغداد

ناقش رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، الاثنين، الجلسة المرتقبة للتصويت على الحكومة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الاخير "التقى، بمكتبه في القصر الحكومي اليوم الإثنين، رئيس مجلس ا

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